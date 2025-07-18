موكب ضخم لبني عامر بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) في سامراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أحيا موكب بني عامر، اليوم الجمعة، مراسم العزاء الحسيني استذكاراً لفاجعة كربلاء في رحاب العتبة العسكرية المقدسة بمدينة سامراء.

وانطلقت مسيرة العزاء الراجلة في أرجاء الصحن العسكري الشريف، بمشاركة نخبة من القُرّاء والرواديد الحسينيين، حيث صدحت حناجرهم بقصائد عبّرت عن مظلومية أهل البيت (عليهم السلام) في ذكرى عاشوراء.



وكتب موكب بني عامر من مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء كالاتي بسم الله الرحمن الرحيم (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (211) سورة البقرة

