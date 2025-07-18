استشهد 56 فلسطينيا في عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على غزة منذ الفجر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استشهد 56 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، وفق مصادر طبية.

ومساء اليوم الخميس، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، في غارات جوية للاحتلال استهدفت مدينتي غزة وخانيونس.

وأفادت مصادر طبية، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين بالقرب من دوار الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وبحسب المصادر، استهدفت غارة جوية أخرى مجموعة مواطنين قرب مجمع الصحابة في حي الدراج وسط مدينة غزة ، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة ، استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال استهدف محيط محطة إيتا في منطقة المواصي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وصول 94 شهيدا و 367 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي بارتفاع حصيلة العدوان، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 58 ألفًا و667 شهيدًا بالإضافة إلى 139 ألفًا و974 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأضافت الصحة بأن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 بلغت 7843 شهيدًا إلى جانب 27933 إصابة.

..................

انتهى / 232