تقرير مصور/ نسب الإنجاز في الاعمال التنفيذية بمسار ركضة طويريج تصل الى نسبة (95) بالمئة في الصحن الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مدير مشاريع التوسعة المهندس "حسين رضا مهدي" ان" المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" بمعية المسؤولين زاروا اليوم مشروع صحن الامام الحسن المجتبى (ع)، لمتابعة الاعمال التنفيذية الجارية في الصحن، وخصوصا الجزء المتعلق بمسار ركضة طويريج المهم الذي سيستقبل ملايين الزائرين الكرام خلال ليلة الاول من شهر محرم الحرام، في العاشر من المحرم حيث تنطلق ركضة طويريج الخالدة، وكذلك في الزيارة الاربعينية المليونية، والتأكيد كان على سرعة الانجاز ضمن المدة المحددة للمشروع، وتحديدا قبل اسبوع من حلول شهر محرم الحرام لغرض تهيئة المتطلبات الاخرى مثل المنصة ومتعلقات الظل والتبريد وغيرها".