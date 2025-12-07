تقریر مصور / وفد من الحوزة العلمية في قم المقدسة يزور مرقد السيد هاشم صفي الدين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ زار وفد من الحوزة العلمية في قم المقدسة، ضم الأمين العام لمجمع أمناء الرسل الشيخ رضا الإسكندراني، مدير اللجان العلمية في المجمع الشيخ محمد تقي الرباني ومدير قسم الندوات في الحوزة الدكتور حسن عبدي بور، مرقد الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في بلدة ديرقانون النهر، حيث كان باستقباله مدير المرقد الشيخ محمود عبد الجليل إلى جانب علماء دين من المنطقة. ووضع الوفد إكليلا من الزهر أمام الضريح المبارك للسيد الهاشمي، فيما عقد لقاء مع الشيخ عبد الجليل وبقية العلماء جرى خلاله التطرق لشخصية السيد الشهيد ومساهماته في خدمة مشروع المقاومة.

