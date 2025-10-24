تنسيق الجهود لتسهيل الحراك القرآني في مواقع قسم الصحن الخارجي لحرم الإمام الحسين(ع)

بحث آفاق التعاون المشترك بين قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية وقسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله في إقامة برامج الدار وتنسيق الجهود لتسهيل الحراك القرآني في مواقع قسم الصحن الخارجي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في إطار التنسيق والتعاون المؤسسي، زار وفد من قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة برئاسة الشيخ الدكتور خير الدين علي الهادي، قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله، حيث كان في استقبالهم رئيس القسم الاستاذ محمد حسن الفتلاوي، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إقامة برامج الدار وتنسيق الجهود لتسهيل الحراك القرآني في مواقع قسم الصحن الخارجي.

وقال مسؤول مركز والقلم للخط العربي محمد المشرفاوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "وفد من قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة برئاسة الشيخ الدكتور خير الدين علي الهادي، زار قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله".

وأوضح "كان في استقبال الوفد رئيس القسم الاستاذ محمد حسين الفتلاوي، الذي رحب بالوفد الزائر وعبر عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها قسم دار القرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنية وخدمة كتاب الله العزيز".

وتابع أنه "خلال اللقاء استعرض وفد دار القرآن الكريم أبرز نشاطات القسم ومشاريعه المستمرة داخل العراق وخارجه، كما قدم مجموعة من المقترحات والمطالب التي من شأنها تعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين القسمين".

وأضاف أن "قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله أبدى إعجابه بما يقدمه قسم دار القرآن الكريم من نشاطات وفعاليات نوعية، مؤكدا حرصه على دعم هذه الجهود وتذليل العقبات أمام المشاريع المشتركة خدمة للقرآن الكريم ومنهجه القويم".

وفي ختام الزيارة، قدم وفد قسم دار القرآن الكريم لوحة فنية تذكارية إلى رئيس قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله الاستاذ محمد حسين الفتلاوي، تقديرا لتعاونه ودعمه المتواصل لأنشطة القسم القرآنية.

