تقرير مصور/ نشاطات خدمية لشعبة معمل غسل السجاد التابع للعتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مسؤول شعبة معمل غسل السجاد في قسم رعاية الحرم الشريف التابع للعتبة الحسينية المقدسة "جاسم محمـد حسن" ان "طبيعة عمل الشعبة هو تسلم جميع المفروشات من اقسام العتبة الحسينية، ومدن الزائرين، ومستشفيات وجامعات العتبة الحسينية، وتشمل أنواع كثيرة منها السجاد، والكاربيت، والمدات، والشراشف، والبطانيات، والفرش، والستائر، والخيم، وسجاد الصلاة، وقمصان المتطوعين (اليلك)، والمناشف، والديباج، واغطية المخدات، واطقم القنفات، ولكل نوع من تلك القطع يوجد ملاك متخصص لغسله وتجفيفه.