تقرير مصور/ معرض صور مختارة من عزاء«مهر محرم» الدولي في متحف الحرم الرضوي الشريف بمدينة مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر صفر، افتُتح معرض للصور الفوتوغرافية المختارة من عزاء «مهر محرم» الدولي، في متحف الحرم الرضوي الشریف. أُقيم حفل افتتاح هذا المعرض يوم السبت 16 آب 2025 في قاعة متحف الحرم الرضوي، بحضور الدكتور عبد الحميد طالبي، رئيس المنظمة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة، وحجة الإسلام والمسلمين السيد جلال الحسيني، رئيس منظمة المكتبات والمتاحف ومركز الوثائق في هذه العتبة المقدسة، والسيد رسول موسوي نجاديان، المدير العام للثقافة والإرشاد الإسلامي في محافظة سمنان، ومجموعة من المسؤولين والخبراء من هذه المؤسسات، وكذلك العدید من عُشاق الفن.