تقرير مصور / موكب خدّام الإمامين الجوادين يقيم مجلسه السنوي لإحياء ذكرى شهادة الإمام السجاد (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ من طف كربلاء نستلهم الخلود والإباء، ونجدد الحزن والعزاء لإحياء ذكرى شهادة زين المتهجدين ودرة الصالحين الإمام علي بن الحسين زين العابدين "عليه السلام" في الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام، وبرعاية مباركة من خادم الإمامين الكاظمين الجوادين الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر حسن الشمّري، أقام موكب خدّام العتبة الكاظمية المقدسة مجلسه العزائي السنوي بهذه المناسبة الأليمة في رواق سيدنا عبد الله بن عبد المطلب "عليه السلام".

