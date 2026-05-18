 الإمام الشهيد الخامنئي حوّل أسلوب الحياة الإسلامية إلى برمجة للحضارة الإسلامية الحديثة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ ابنا ــ أُقيمت مراسيم إزاحة الستار عن كتاب «حكاية السيد»، النسخة العربية من كتاب «روايت آقا»، وذلك بالتزامن مع الذكرى مرور 75 يوما لاستشهاد الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وبحضور شخصيات إيرانية وعربية ودولية.

وقال آية الله رمضاني إن الكتاب يسلط الضوء على الجوانب التربوية والأخلاقية في حياة الإمام الشهيد، من خلال استعراض ذكرياته مع والده آية الله السيد جواد الخامنئي.

وأوضح سماحته أن والد الإمام الشهيد كان فقيهًا ومربيًا بارزًا، عُرف بالزهد والأخلاق الرفيعة، وكان له تأثير عميق في بناء شخصية السيد علي الخامنئي العلمية والروحية.

وأضاف ممثل أهالي جيلان في مجلس خبراء القيادة أن الإنسان لا يستطيع إصلاح المجتمع ما لم يبدأ أولًا بتهذيب نفسه وتربيتها، مؤكدًا أن التربية الدينية كانت الأساس في تكوين شخصية الإمام الشهيد.

وأشار الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، إلى أن السيد علي الخامنئي نشأ في بيت قائم على القرآن والدعاء والعلم والتربية، وهو ما انعكس لاحقًا على مشروعه الفكري والقيادي.

وأكد آية الله رمضاني أن هذه الأسرة عُرفت بالاهتمام بالقرآن والمطالعة المستمرة، داعيًا إلى تعريف العالم بأسلوب الحياة الإسلامي المؤمن في مواجهة الأنماط المادية والإلحادية.

وبيّن استاذ درس البحث الخارج في الحوزة أن الإمام الشهيد قدّم نموذجًا يجمع بين الرحمة والحزم، حيث دعا إلى نشر المحبة داخل المجتمع، وفي الوقت نفسه الوقوف بوجه الظلم والاستكبار.

وأشار سماحته إلى أن السيد علي الخامنئي ركّز في «بيان الخطوة الثانية للثورة» على قضايا التقدم العلمي والأخلاق والعدالة ومحاربة الفساد وترسيخ أسلوب الحياة الإسلامية.

وختم آية الله رمضاني بالتأكيد على أن الإمام الشهيد استطاع إقامة صلة حقيقة بين الإيمان والعلم، وترك تأثيرًا واسعًا في أحرار العالم من خلال مشروع قائم على العدالة والكرامة الإنسانية والدفاع عن المظلومين.

