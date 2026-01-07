منظمات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا تحتج تضامناً مع الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون المملكة المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّمت عدة منظمات مجتمع مدني في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، احتجاجات على مستوى البلاد تضامناً مع المضربين عن الطعام المؤيدين للفلسطينيين المحتجزين في سجون المملكة المتحدة، مطالبةً الحكومة البريطانية بالإفراج عنهم.

وتمّت الاحتجاجات أمام مكاتب المجلس الثقافي البريطاني في جوهانسبرغ، والقنصلية البريطانية في كيب تاون، ومبنى بلدية ديربان، حيث سلّم قادة الاحتجاجات قائمة مطالبهم إلى المسؤولين.

وقالت ماديسون بانون، من تحالف التضامن مع فلسطين، لوكالة الأناضول، إن المضربين عن الطعام على وشك الموت، إذ لم يتناول بعضهم الطعام لأكثر من 60 يوماً.

وأضافت: "إنهم محتجزون دون كفالة، وهم الآن على حافة الموت".

ويُحتجز المضربون عن الطعام منذ أكثر من عام بتهمة اقتحام شركة "إلبيت سيستمز"، وهي شركة تابعة لشركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، في بريستول، وقاعدة سلاح الجو الملكي في أوكسفوردشاير.

وتزعم منظمات المجتمع المدني أن شركة "إلبيت سيستمز" تُسهّل الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقالت منظمات المجتمع المدني في بيان أرسلته إلى وكالة أنباء الأناضول إن نحو 33 ناشطاً من جماعة العمل الفلسطيني ما زالوا رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، دون أن يتم الاستماع إليهم في المحكمة.