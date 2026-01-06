أسيرات في سجن الدامون يتعرضن للقمع والعنف خلال ديسمبر الماضي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكر مكتب إعلام الأسرى نقلا عن مصادر خاصة أن الاقتحامات تكررت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث جرى اقتحام القسم بتاريخ 05.12 وشمل الاعتداء على عدد من الغرف وإجبار الأسيرات على الانبطاح أرضًا.

كما شهد يوم 14.12 قمعين متتاليين، أحدهما فجرًا والآخر خلال ساعات النهار، إضافة إلى قمع شامل بتاريخ 18.12 تخلله إدخال كلب بوليسي وإلقاء قنبلة صوتية داخل القسم.

وبيّن المكتب أن هذه الاقتحامات تتزامن مع معاناة شديدة من البرد القارس داخل الغرف خاصة خلال ساعات الليل في ظل منع الأسيرات من النوم بالجاكيتات الشتوية ووجود نوافذ بلا زجاج تسمح بتسلل الهواء البارد ما يضاعف معاناتهن الجسدية والنفسية.

وأشار إلى أن المستلزمات الشتوية المقدمة للأسيرات محدودة ولا تتناسب مع الظروف المناخية القاسية في وقت يفاقم فيه الاكتظاظ خلال الفورة والاستحمام من حدة المعاناة اليومية داخل القسم.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن تصاعد القمع وسوء الظروف المعيشية في سجن الدامون يشكلان انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسيرات، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهن، داعيًا في الوقت ذاته المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

