السيد فضل الله يدعو الى الخطاب العقلاني المنفتح الذي يقبل الآخر ويُبّعد عن الكلام المتوتّر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل العلامة السيد علي فضل الله رئيس جمعية متخرّجي المبرّات ونائب نقيب أطباء الأسنان في لبنان الدكتور محمد المصري، حيث جرى التداول في عدد من القضايا الثقافية والطبية والاجتماعية، كما وضعه في أجواء عمل مجلس النقابة الجديد.

ورحّب السيد فضل الله بالدكتور المصري، مهنّئًا إيّاه بانتخابه نائبًا لنقيب أطباء الأسنان، ومقدّرًا المكانة العلمية والكفاءة التي يمتلكها، إضافةً إلى روحية الانفتاح التي يعمل على ترسيخها مؤكدا ضرورة أن تبقى النقابات بعيدة عن التجاذبات والمناكفات السياسية والحزبية، داعيًا إلى تفعيل دورها وتطوير عملها على مختلف المستويات.

وشدّد السيد فضل الله على أهمية العلم كقيمة كبرى تتحرك في خدمة الناس، مشددا على العمل للاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في سبيل تطوير مجتمعاتنا نحو الأفضل، مؤكّدًا أنّ مشكلتنا في هذا الشرق تكمن في أنّ الكثير من قراراتنا تتسم بالانفعالية والعصبية بعيدا عن التخطيط ودراسة الواقع ونتائج القرارات المترتّبة عليه.

وأشار إلى ضرورة استحضار الخطاب العقلاني المنفتح، الذي يقبل الآخر ويتحاور معه، بعيدًا عن الخطاب المتوتّر الذي يعقّد الأمور ويثير الانقسامات، مشدّدًا على أهمية توحيد الجهود، ولا سيّما عناصر الوحدة الداخلية، لكي نكون قادرين على مواجهة المتغيّرات التي يشهدها العالم.

كما استقبل سماحته مدير عام الإعلام السابق محمد عبيد، وبحث معه في آخر التطوّرات في لبنان والمنطقة.

