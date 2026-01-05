عالم شيعي باكستاني: حياة الإمام عليّ (ع) النورانية تبقى نموذجاً خالداً للمسلمين في جميع أنحاء العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد رئيس مجلس علماء الشيعة في باكستان أن حياة الإمام علي بن أبي طالب، عليه السلام، وإرثه، يشكلان نموذجًا خالدًا وعمليًا للمسلمين وللبشرية جمعاء، مشددًا على أن تعاليمه لا تزال تقدم الهداية في السعي نحو العدل والحكم الرشيد وكرامة الإنسان. وفي رسالة صدرت بمناسبة الثالث عشر من رجب، ذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عليه السلام، أكد حجة الإسلام سيد ساجد علي نقوي على المكانة الفريدة لهذا اليوم التاريخي في التقويم الإسلامي.

وقال إن ميلاد الإمام علي داخل الكعبة المشرفة لا يمثل فقط قدوم شخصية عظيمة، بل يمثل أيضًا ميلاد القيادة الإلهية وتأسيس الإمامة. وأضاف نقوي: "بالنسبة لجميع المؤمنين بالله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الثالث عشر من رجب يوم فرح وفخر". "في هذا اليوم المبارك، وُلد أمير المؤمنين، أقرب الناس إلى رسول الله، في بيت الله - وهو شرف لا مثيل له في التاريخ".

أبرز رجل الدين الباكستاني التنشئة الفريدة للإمام علي، عليه السلام، مشيرًا إلى أن تعليمه تم تحت إشراف مباشر من نبي الإسلام، عليه السلام، وأهل بيته. وقال إن مصاحبة الإمام علي الدائمة للنبي مكّنته من استيعاب الحكمة الإلهية في كل مراحل حياته، مما جعل شخصيته تجسيدًا شاملًا للقيم الإسلامية في المجالات الروحية والاجتماعية والسياسية.

وشدد نقوي على أن فهم الأبعاد الاجتماعية والسياسية لحياة الإمام علي، ولا سيما ما يُعرف غالبًا بـ"الحكم العلوي"، يتطلب بحثًا جادًا ومتعمقًا. وقال: "في أصعب الظروف وأكثرها حساسية، قدّم الإمام علي نموذجًا فريدًا وناجحًا للحكم لا يزال ذا صلة حتى يومنا هذا". وفي إشارة إلى رسالة الإمام علي التاريخية إلى مالك الأشتر، وصف رئيس مجلس علماء الشيعة هذه الرسالة بأنها ميثاق كامل للعدالة والحكم الأخلاقي والإدارة الكفؤة.

وقال إن الحكومات الحديثة، بما فيها حكومة باكستان، يمكنها استخلاص دروس قيّمة من هذا النص الخالد.