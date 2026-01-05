قوات الأمن تعتقل عميلا يعمل لصالح الموساد بين مثيري الشغب في طهران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أُلقي القبض على عميل تابع لجهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد) كان ينشط بين مثيري الشغب في العاصمة طهران.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد واعتقال عنصر مرتبط بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني (الموساد)، كان يعمل تحت غطاء الوجود بين مثيري أعمال الشغب.

وأشار المتهم في جانب من اعترافاته إلى آليات تجنيده وتدريبه وطرق التواصل مع العناصر المرتبطة بالموساد، قائلاً: كانوا يرصدون الأشخاص الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتلغرام، ممن لديهم تفاعل وإعجابات. كانوا يقولون لنا: أي عمل تريد القيام به نحن ندعمك. منذ البداية علّموني ما الذي يجب أن أفعله وما الذي يجب أن أتجنبه.

وأضاف، متحدثاً عن المهام الموكلة إليه: في الأيام الأولى قالوا لنا أن نذهب إلى منازل الناس، ثم سرعان ما صدر توجيه بالانتقال إلى الأسواق. كانت المهمات تتغير تدريجياً، وكل شيء كان قائماً على تلقي الأموال. ومن خلال هذا الهاتف، تم تعليمي كل التفاصيل من الألف إلى الياء.

وتابع المتهم: كان هاتفي مضبوطاً بطريقة تُمكّنني من رؤية كل شيء. حتى الآن، لو كان هذا الهاتف موجوداً هنا، فإنه يرسل ويتلقى إشارات، ويمكن من خلاله تحديد الأرقام التي كانت قريبة مني. في إحدى المرات، شككت في أن الموساد قد أرسل لي رسالة، ودخلت في تواصل معهم. كانوا يبحثون عن أشخاص مثلي.

ولا تزال التحقيقات التكميلية جارية لكشف أبعاد نشاط هذا الشخص وشبكة ارتباطاته، على أن يتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لاحقاً.

