تنسيقية المقاومة العراقية تصدر بيانا حول السلاح والتواجد الأجنبي في البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أصدرت تنسيقية المقاومة العراقية، بياناً في ذكرى استشهاد قادة النصر، شددت فيه على أن سلاح المقاومة "مقدس" ولا حوار بشأنه إلا بعد إنهاء الوجود الأجنبي بالكامل.

وذكر بيان للتنسيقية، "في أيام ذكرى شهادة قادة النصر، نؤكد الثبات على نهج الأحرار، وأن دماء الشهداء ستبقى مناراً وأمانة في أعناق الشرفاء".

ووجهت التنسيقية خطاباً إلى "الحكومة العراقية المقبلة، داعية إياها إلى وضع أربع نقاط في صدارة أولوياتها:

أولاً: اعتماد الوضوح والجدية في تقديم الخدمات للشعب العراقي، وتحقيق النهوض بالبلد ومحاربة الفساد وإنهاءه.

ثانياً: إعطاء الأولوية للتشريعات التي تخدم البلاد وتحفظ كرامة الشعب، وفي مقدمتها إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

ثالثاً: إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسماؤها، ومنع أي نفوذ له سياسياً أو أمنياً أو اقتصاديا.

رابعاً: التأكيد على أن سلاح المقاومة "سلاح مقدس" والضمانة وصمام الأمان للدفاع عن الأرض والمقدسات، ورفض أي حديث عنه من الأطراف الخارجية".

وأكدت التنسيقية، بحسب البيان، أن "الحوار بشأن سلاح المقاومة حتى مع الحكومة لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد، وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته".

وضم البيان كلاً من (كتائب سيد الشهداء، كتائب كربلاء، أنصار الله الأوفياء، حركة النجباء، عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله).

.....................

انتهى / 323