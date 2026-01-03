حضور شخصيات وناشطين ومواطنين في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أحيا المئات من المواطنين العراقيين، ذكرى استشهاد القائدين أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني، من خلال وقفة جماهيرية أُقيمت في شارع المطار بالعاصمة بغداد، قرب موقع الحادثة التي وقعت مطلع عام 2020.

وشهدت الفعالية حضور شخصيات وناشطين ومواطنين من مختلف الأعمار، حيث رفع المشاركون صور القائدين ولافتات تعبّر عن الوفاء لذكراهما.

ويصادف يوم غد السبت الذكرى السنوية لهذا الحادث، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة أمريكية موكب سليماني فور خروجه من مطار بغداد، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من مرافقيه، بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وفي رسالته المؤرخة في 3 كانون الثاني 2020، وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الشهيد سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى المقاومة سيثأر له"، مشيرا إلى أن "الانتقام القاس من المجرمين" سيكون حتميا.

