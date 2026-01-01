مقتل عنصر أمن وإصابة عدد آخر بجروح بتفجير انتحاري استهدف دورية شرطة في حلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في ساحة باب الفرج وسط حلب بسوريا. ووزارة الداخلية رجّحت ارتباط المنفّذ بخلفية فكرية أو تنظيمية لـ"داعش"، والتحقيقات متواصلة.

قُتل أحد عناصر الأمن الداخلي وأُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء أمس الأربعاء، من جرّاء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في ساحة باب الفرج بمدينة حلب السورية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في حديثه للقناة الإخبارية السورية، بأن الشخص الذي فجّر نفسه بحزام ناسف في الدورية بحلب يُرجّح أن يكون من خلفية فكرية أو تنظيمية لتنظيم "داعش".

وأكد أن التحقيقات مكثّفة لتحديد هوية المنفّذ، وأنه لم تُسجَّل أي اختراقات أمنية أخرى في المدينة.

وذكرت مصادر محلية بأنّ الانتحاري فجّر نفسه بعد أن رصدته دورية شرطة عند بوابة القصب بمدينة حلب بالقرب من إحدى الكنائس، وهي منطقة يقطنها أبناء الطائفة المسيحية.

