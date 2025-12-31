مؤتمر "دور ومسؤوليات الزعماء الدينيين في سياق التحديات العالمية" الذي عُقد في بانكوك

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شارك العلامة الدكتور شبير حسّا، رئيس أكاديمية الزهراء (س) في باكستان والأمين العام لمجلس علماء الشيعة في باكستان، في المؤتمر العالمي للحوار بين الأديان الذي عُقد في فندق الميراث في بانكوك، تايلاند.

وحمل المؤتمر عنوان "دور ومسؤوليات الزعماء الدينيين في سياق التحديات العالمية". وبحسب التقرير، التقى العلامة شبير ميسامي خلال المؤتمر بزعماء دينيين وعلماء من مختلف الأديان.

وكان من بين الشخصيات البارزة التي أجرى معها العلامة شبير ميسامي مناقشات هامة كلٌ من الدكتور محمد مهدي إيمانبور، رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، والسيد ناصر الدين حيدري، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى تايلاند.

وخلال الاجتماع، سلّط العلامة شبير ميسامي الضوء على الدور الذي يضطلع به المجلس الإسلامي المركزي في تايلاند وجمهورية إيران الإسلامية في تعزيز الحوار بين الأديان، وأشاد به.

أكد على أهمية الوئام والتعاون بين الأديان، وصرح قائلاً: "إن العلاقات العملية والمؤسسية بين باكستان وإيران ضرورة ملحة. ومن شأن هذا التعاون أن يعود بالنفع الكبير على كلا البلدين". تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الإدارة كان برفقة مولانا غلام علي أبو ذر، إمام مركز الهدى الإسلامي، ومولانا سيد مظهر عباس زيدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الصادق للحلول الشرعية، إلى جانب عدد من زملائه.