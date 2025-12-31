تزيين ضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام) بأكاليل من الزهور بذكرى ولادة الإمام علي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشرت ملاكاتُ شعبة الحرم الشريف في العتبة العباسية المقدسة، نشر أكاليل الزهور وتزيين ضريح المرقد الطاهر لأبي الفضل العباس (عليه السلام)، احتفاءً بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ويأتي هذا العمل ضمن تقليد دأبت عليه العتبة المقدسة في المناسبات المباركة، حيث تزين أروقة الحرم الطاهر بالأزهار تعبيرًا عن الفرح والسرور بذكرى الولادات العطرة لأهل البيت (عليهم السلام).

ويجسد هذا النشاط جانبًا من الجهود التي تبذلها ملاكات العتبة المقدسة لإحياء هذه المناسبات المباركة، ونشر أجواء البهجة في رحاب المرقد الطاهر، ومشاركة الزائرين أفراح أهل البيت (عليهم السلام).

