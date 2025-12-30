مؤتمر "شهداء الحرية" في كراتشي يُحيي ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد مؤتمر "شهداء الحرية"، الذي نظمته منطقة كراتشي التابعة لمنظمة الطلاب الإمامية في باكستان، في جمعية ريزفيا الجديدة، إحياءً لذكرى استشهاد كل من الفريق قاسم سليماني، والشهيد أبو مهدي المهندس، والشهيد العلامة باقر النمر.

وشارك في المؤتمر نخبة من علماء الدين والخطباء والمفكرين، الذين سلطوا الضوء على الرسالة النبيلة والتضحيات التاريخية التي قدمها الشهداء.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال الأمين العام المساعد للمجلس المركزي لعلماء الشيعة في باكستان، العلامة سيد نذير عباس تقوي، إن الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس قاتلا ببسالة ضد الإرهاب في المنطقة، ولم يقتصر دورهما على تعزيز أمن الدول الإسلامية فحسب، بل ضحيا بحياتهما في سبيل حماية الأماكن المقدسة، ومنها مرقد السيدة زينب (عليها السلام).

قال إن نضالهم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية المحورية للأمة الإسلامية، ألا وهي تحرير القدس. وصرح العلامة نذير تقوي بأن إرسال وحدات عسكرية باكستانية إلى غزة بذريعة السلام يُعد في حقيقته دفاعًا عن إسرائيل، وهو أمر غير مقبول بتاتًا.

وشدد على ضرورة عدم نسيان الموقف المعادي لإسرائيل الذي اتخذه مؤسس باكستان، القائد الأعظم محمد علي جناح.