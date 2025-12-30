تراجع في الهجرة اليهودية إلى كيان الاحتلال للسنة الثالثة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد بالتعاون مع الوكالة اليهودية، استمرار الانخفاض مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن سُجّل في عام 2024 وصول 31 ألفًا و68 مهاجرًا، وفي عام 2023 نحو 46 ألفًا و69 مهاجرًا، بينما بلغت الهجرة ذروتها الاستثنائية في عام 2022 مع 74 ألفًا و807 مهاجرين، غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا على خلفية الحرب بين البلدين.

وبحسب المعطيات، شكّل المهاجرون من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا نحو ثلث إجمالي المهاجرين خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة في هجرة الشباب من دول غربية مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع في أعداد القادمين من فرنسا وبريطانيا.

وعلى مستوى الدول، حافظت روسيا على صدارة الدول المصدّرة للمهاجرين اليهود إلى كيان الاحتلال، مع وصول نحو 8 آلاف و300 مهاجر، رغم تسجيل تراجع حاد بنسبة 57% مقارنة بعام 2024، الذي شهد قدوم نحو 19 ألفًا و500 مهاجر. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 3 آلاف و500 مهاجر، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، و30% مقارنة بعام 2023.

وسُجّل من فرنسا ارتفاع لافت بنسبة 45%، مع وصول نحو 3 آلاف و300 مهاجر خلال عام 2025، مقابل 2 ألف و228 مهاجرًا في عام 2024، فيما واصلت بريطانيا اتجاه الارتفاع للسنة الثانية على التوالي، مع وصول 840 مهاجرًا مقابل 700 في العام الماضي، بزيادة بلغت 19%، وبما يقارب ضعف العدد مقارنة بعام 2023.

وأظهرت معطيات الوكالة اليهودية أنه خلال عام 2025 فُتحت ملفات هجرة لنحو 30 ألف يهودي حول العالم، تصدّرت فرنسا وروسيا قائمة الدول في عدد الملفات المفتوحة، في حين سُجّل أعلى نمو نسبي في بريطانيا بنسبة 70%، وأستراليا بنسبة 67%.

كما تلقّى مركز الهجرة العالمي التابع للوكالة اليهودية أكثر من 126 ألف توجّه هاتفي خلال العام الجاري، من مهتمين بالهجرة إلى إسرائيل، وبعدد من اللغات، من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، تشير التقديرات إلى أن تشهد إسرائيل خلال عام 2026 هجرة نحو 1200 شخص من أبناء قبيلة “بني مناشيه” التبتية، التي تعيش في مناطق بأفغانستان والصين وميانمار والهند، وذلك في إطار قرار حكومي شاركت في بلورته عدة جهات رسمية، من بينها وزارة الهجرة، والوكالة اليهودية، وسلطة السكان والهجرة، والحاخامية الرئيسية.

وعلى صعيد الهجرة من أميركا الشمالية، أفادت منظمة “نفش بنفش”، التي تعمل بالتعاون مع وزارة الهجرة والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، بوصول 4 آلاف و150 مهاجرًا إلى إسرائيل من المنطقة خلال عام 2025، بزيادة بلغت 12% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق معطيات المنظمة، شهدت الأعوام الممتدة بين 2022 و2025 ارتفاعًا تراكميًا في عدد ملفات الهجرة المفتوحة، من 8 آلاف و943 ملفًا في عام 2022 إلى 13 ألفًا و389 ملفًا في عام 2025، مع تسارع ملحوظ بين عامي 2022 و2024، واستمرار الاتجاه التصاعدي خلال العام الجاري.

