ندوة فكرية بعنوان (علي صوت العدالة والفكر.. قيم خالدة في زمن التحول) برعاية العتبة العلوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت وحدة المكتبة النسوية التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية ندوة فكرية لطالبات الجامعات في النجف الأشرف بعنوان (علي صوت العدالة والفكر.. قيم خالدة في زمن التحول)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة، الهادفة إلى تعزيز الوعي الفكري والقيمي في الوسط الجامعي.

وأوضحت مسؤولة المكتبة النسوية الخادمة سارة حمودي في تصريح للمركز الخبري أنَّ :" هذه الندوة تأتي تأكيدًا على أهمّية استلهام سيرة الإمام عليّ (عليه السلام) بوصفه أنموذجًا خالدًا للعدالة والقيم الإنسانية والقيادة الواعية" ، مشيرةً إلى ضرورة ترسيخ هذه المبادئ في وعي الطالبات بما ينسجم مع متطلَّبات الواقع المعاصر.

وأضافت حمودي أنَّ:" محاور الندوة سلّطت الضوء على الأبعاد الفكرية والأخلاقية لشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام) ودوره في بناء الإنسان والمجتمع، مع التأكيد على ربط القيم الأصيلة بالتحديات الراهنة" ، مبينةً أنَّ:" الندوة شهدت تفاعلًا مميزًا من قبل الطالبات ومداخلات أغنت النقاش الفكري.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تنظّمها العتبة العلويّة المقدّسة إحياءً لأسبوع وليد الكعبة ، والتي تهدف إلى إحياء المناسبات الدينية العظيمة.

