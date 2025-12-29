يؤكد آیة الله بشير النجفي على ضرورة الحفاظ على الهوية الشيعية في أوروبا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد المرجع الديني الأعلى بشير حسين النجفي على أهمية صون الهوية الدينية وتعزيز الإيمان لدى الطوائف الشيعية المقيمة في المجتمعات الغربية، ولا سيما في أوروبا والدول الاسكندنافية.

وأدلى المرجع الديني الأعلى بهذه التصريحات خلال لقاء عقده في النجف الأشرف مع حجة الإسلام سيد مريد حسين نقوي، ممثل الشيعة في الدنمارك.

وتناول اللقاء الأوضاع الدينية والثقافية والاجتماعية للطوائف الشيعية المقيمة في أوروبا، بالإضافة إلى مسؤوليات العلماء والمؤسسات الدينية في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأعرب المرجع الديني الأعلى النجفي، خلال اللقاء، عن ارتياحه للأنشطة الدينية للطوائف الشيعية في أوروبا، وخاصة في الدول الاسكندنافية.

واستفسر عن الأوضاع العامة للمؤمنين في تلك المناطق، ووصف الجهود المبذولة في التوجيه الديني والمشاركة المجتمعية والعمل التبشيري بأنها جديرة بالثناء والتقدير.

وأكد المرجع الديني الأعلى على الدور الحساس للعلماء والدعاة في المجتمعات غير الإسلامية، وأشاد بخدمات حجة الإسلام نقوي ودعا له بالتوفيق المستمر، سائلاً الله أن يتقبل هذه الجهود في خدمة الإسلام وأهل البيت (عليهم السلام).