نشر مظاهر الزينة والفرح ابتهاجًا بذكرى ولادة الإمام الجواد (ع) في مرقد أبي الفضل العباس (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشرت ملاكات قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة، نشر مظاهر الزينة والفرح في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ابتهاجًا بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام).

ونشرت ملاكات القسم، أكاليل الورد ولافتات خُطت عليها عبارات تهنئة داخل صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) ومداخله؛ احتفاءً بذكرى الولادة الميمونة.

ونفذت عملية خياطة اللافتات شعبة الخياطة والتطريز التابعة لقسم استلام الهدايا والنذور في العتبة المقدسة.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام)، لنشر علومهم وفضائلهم والحث على السير بنهجهم المبارك.

انتهى/ 278