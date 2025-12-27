نائب شيعي باكستاني يسلط الضوء على مساهمات المجتمع المسيحي في عيد الميلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشاد نائب باكستاني بالمجتمع المسيحي لمساهماته القيّمة في التنمية الوطنية، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وهنأ حميد حسين توري، عضو الجمعية الوطنية وزعيم مجلس وحدة المسلمين، المسيحيين في جميع أنحاء باكستان بمناسبة عيد الميلاد، واصفًا هذه المناسبة بأنها عيد يحمل رسالة قوية من المحبة والسلام والتسامح والتضحية وخدمة الإنسانية.

وفي بيان له، قال توري إن الاحتفال بعيد الميلاد يشجع الناس على مشاركة بعضهم بعضًا أفراحهم وأحزانهم، ويعزز الاحترام والتفاهم المتبادلين.

وأعرب عن أمله في أن تجلب هذه المناسبة السعيدة السعادة وراحة البال والرخاء للعائلات المسيحية في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على أن قوة باكستان الحقيقية تكمن في الوئام الديني والأخوة والمساواة الدستورية. وأشار توري إلى أن المجتمع المسيحي لعب دورًا هامًا في تنمية باكستان منذ نشأتها، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وبناء الدولة.

وقال: "هذه المساهمات مصدر فخر لهويتنا الوطنية وتقدمنا ​​الجماعي"، مضيفاً أن الدولة لا تزال ملتزمة بضمان المساواة في الحقوق والفرص لأتباع جميع الأديان بموجب دستور باكستان.