منتدى الشباب المسلم يزور الكنائس في نيجيريا، وينشر رسالة عيد الميلاد من آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، قام أعضاء منتدى الشباب التابع للحركة الإسلامية في نيجيريا، بقيادة الشيخ إبراهيم زكزاكي، بزيارة عدد من الكنائس في أنحاء البلاد، وذلك في إطار مبادرة للتواصل بين الأديان.

تأتي هذه الزيارات في ظل توترات طويلة الأمد بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا، والتي غالباً ما تتفاقم بسبب التعصب والاستغلال السياسي.

ووصف المنظمون هذه المبادرة بأنها جهد استراتيجي للحد من الصراع وتعزيز الوحدة.

في ولاية باوتشي، استُقبل ممثلو منتدى الشباب المسلم بحفاوة بالغة في كنيسة المسيح في الأمم (COCIN) في محطة سكة حديد LCC.

وخلال اللقاء، شارك المنتدى رسالة عيد الميلاد المكتوبة للسيد علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، والتي دعا فيها المسيحيين والمسلمين إلى اتباع نهج السيد المسيح والوقوف بحزم ضد الظلم والاستبداد.

وأشاد القس رام شالوم غوونغ، رئيس كنيسة المسيح في الأمم، بهذه البادرة، قائلاً إنها تعكس تعاليم النبي محمد(ص). وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه المبادرات نيجيريا على تجاوز الانقسامات الدينية، وتعهد بأن يرد المسيحيون الجميل بزيارة المسلمين خلال الاحتفالات الإسلامية.