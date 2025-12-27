طلاب جامعة جاميا ميليا إسلاميا يحتجون على إيقاف أستاذهم عن العمل بسبب سؤال في الامتحان حول اضطهاد الأقليات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّم طلاب جامعة جاميا ميليا إسلاميا، وهي جامعة مرموقة في العاصمة الهندية، احتجاجاتٍ عقب قرار إدارة الجامعة بتعليق عمل الأستاذ فاريندر بالاجي شير، وهو أكاديمي من طبقة الداليت.

جاء تعليق عمل شير بعد إدراجه سؤالاً في ورقة امتحانٍ أشار إلى اضطهاد الأقليات في الهند.

أثار قرار التعليق استنكاراً واسعاً بين الطلاب، الذين يرون فيه اعتداءً على الحرية الأكاديمية والاستقلال الفكري.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع الأستاذ، مطالبين بإعادته فوراً إلى منصبه وإلغاء أي إجراء قانوني اتُخذ ضده.

وقال أحد قادة الاحتجاج: "لم يرتكب الأستاذ أي خطأ. هذا التعليق غير مقبول ويقوّض مبادئ البحث الأكاديمي الحر. كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التمييز الطبقي الذي يبدو أنه وراء هذه القضية".

ويطالب المحتجون باعتذار من إدارة الجامعة، ويدعون إلى إلغاء قرار التعليق. أثارت الحادثة مخاوف كبيرة بشأن حالة الحرية الأكاديمية ومعاملة الأقليات في الهند، حيث ينظر الكثيرون إلى الإيقاف كجزء من نمط أوسع من التمييز والتعصب.