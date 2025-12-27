زيارة وفد إحياء التراث في العتبة العباسية لآية الله الشبيري الزنجاني بمدينة قم المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار وفدُ الهيأة العُليا لإحياء التراث التابعة للعتبة العبّاسية المقدّسة، المرجع الديني آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني، في مقرّ إقامته بمدينة قمّ المقدّسة.

وجاءت الزيارة في إطار التواصل العلميّ مع كبار العلماء وتعريفهم بالمنجزات التراثية للعتبة العبّاسية المقدّسة؛ كما نقل الوفدُ في مستهلّ اللقاء سلام وتحيّات المتولّي الشرعيّ للعتبة المقدّسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي.

وقدّم الوفد للسيد الزنجاني مجموعة من أحدث إصدارات الهيأة في مجالَي الفقهِ والأصول، مع شرحٍ موجز عن القيمة العلمية والمنهجية لهذه الكتب، التي كان من أبرزها: كتاب الصلاة للشيخ أبي الحسن المشكيني، وكتاب الصلاة للمحقّق النائيني، وتقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري التي دوّنها الشيخ حبيب الله الرشتي.

