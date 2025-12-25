اعتقال تكفيري كان يريد استهداف زوار الإمامين العسكريين (ع) في مدينة سامراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت سرايا السلام، الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر إرهابي كان ينوي استهداف زيارة الإمامين العسكريين.

وقال رئيس أركان قيادة عمليات سرايا السلام، ابو حوراء اللامي في مؤتمر صحافي، انه "بناءً على المتابعة والمراقبة الاستخبارية، تمكنت سرايا السلام من القبض على احد العناصر الإرهابية بعد رصده ومتابعته لاكثر من عام".

وبين، ان "عملية القبض جاءت ضمن عملية استباقية ناجحة بإحدى مناطق قضاء سامراء، استنادا لمذكرة قبض قضائية أصولية وبالتنسيق مع خلية الصقور".

وأضاف، "تشير المعلومات الاستخبارية الى ان المتهم كان يروم استهداف زائري الامام علي الهادي في سامراء المقدسة وذلك من خلال تواصله مع مفرزة إرهابية من خارج المدينة".

ونوه إلى أن "المتهم انتمى الى تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015 وشارك بعدة اعمال إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمدنيين منها في الموصل وصلاح الدين".

