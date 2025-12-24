رسالة مفتوحة من مجلس الجالية الإسلامية النمساوية: حظر الحجاب والخطاب التمييزي ينتهكان الحرية الدينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر مجلس الجالية الإسلامية في النمسا رسالة مفتوحة إلى المستشار النمساوي وأعضاء الحكومة الاتحادية، ينتقد فيها بشدة الخطاب السياسي والتشريعات الأخيرة المتعلقة بالاندماج الاجتماعي، ولا سيما الحظر المقترح على الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة.

وأدان المجلس الخطاب التمييزي الذي بات سائداً في الأوساط السياسية، مؤكداً أن هذه الإجراءات والخطابات لا تضر بالتماسك الاجتماعي فحسب، بل تقوض أيضاً الثقة في مؤسسات الدولة. وفي الرسالة الموجهة مباشرة إلى المستشار سيباستيان كورتس، أعرب رئيس المجلس، السيد محيي الدين، عن قلق متزايد لدى المسلمين في النمسا إزاء التوجه السياسي الراهن.

وأكد أن نبرة الخطاب السياسي والرسائل التشريعية الحكومية تُؤدي إلى تزايد القلق داخل المجتمع المسلم. ووفقاً لمحيي الدين، فإن هذه التوجهات ليست مجرد نظريات، بل لها تداعيات اجتماعية وأمنية مباشرة.