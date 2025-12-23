مجلس علماء الشيعة وأكاديمية الزهراء يقدمان مساعدات لضحايا الفيضانات في بهاولبور، باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــفي بادرة تضامن ودعم إنساني، قدّم مجلس علماء الشيعة وأكاديمية الزهراء في باكستان مساعدات غذائية ومستلزمات أساسية لـ 500 عائلة متضررة من الفيضانات في مناطق متفرقة من بهاولبور.

شمل توزيع المساعدات مناطق مثل باستي بلوشان لال سوهانرا، باستي سهلان، جلال آباد، لالبير، جوك واديل، باستي غوردا، كوت دادو غولو، باستي بلوشان، وباستي موهانا، متجاوزًا بذلك الانتماءات الطائفية، لضمان وصولها إلى المحتاجين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الطائفية.

نُفّذت جهود الإغاثة بتوجيهات العلامة سيد ساجد علي نقوي، رئيس مجلس علماء الشيعة في باكستان.

إلى جانب المواد الغذائية والمستلزمات، وُجّهت رسالة تضامن ودعم من العلامة نقوي إلى المجتمعات المتضررة. حظيت المبادرة بتقدير كبير من الزعماء الدينيين المحليين، وشيوخ المجتمع، والسكان، الذين أعربوا عن امتنانهم العميق للمساعدة التي قُدّمت في الوقت المناسب.

وشكروا العلامة نقوي، والدكتور شبير حسن مثمي، والمتطوعين من مجلس علماء الشيعة وأكاديمية الزهراء (س) على التزامهم الراسخ برعاية ضحايا الفيضانات.