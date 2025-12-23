صدور العدد "132" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 132 من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية:

1.كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع القائمين على مؤتمر تكريم شهداء ألبرز

2.كلمة رئيس التحرير: رجب شهر الرجوع وفرصة الفعل

3.العلامة السيد عبد الله الغريفي: يجب أن تبقى الرموز في ذاكرة الأجيال لمواجهة مشاريع الفساد والضلال والانحراف

4. إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي: ندين تدنيس المصحف ونؤكد القيم الإسلامية ووحدة العراقيين واستقرار البلاد

5.أهمية شهر رجب في الروايات

6.حوار: حوار مع الدكتور عدنان هاشم الحسيني في كتابه «إشكالية المتخيل في التراث الإسلامي»

7. قبس من نور: كرامة الإنسان في الإسلام: هبة إلهية أم ثمرة اختيار؟

8.ملاحظة: الرد على الشبهات حول شهادة السيدة فاطمة الزهراء وحادثة الهجوم على بيتها

9.صدر حديثًا: كتاب «الفكر اللغوي الغربي والأصوليون المحدثون ـ دراسة في التقارب والتغاير»

10. تعريف بكتاب: «الباب الحادي عشر» للعلامة الحلي (متن مختصر في علم الكلام وأصول الدين)

11. سيماء الصالحين: الطالب الشهيد زين العابدين عبدي (مولده، دراساته، سلوكه الأخلاقي، استشهاده)

12.علماء وأعلام: المیر السید حسن المدرس الاصفهاني قدس سره

13.شهداء الفضيلة: الطالب الشهيد زين العابدين عبدي

14.مصطلح الأسبوع في الفقه الحوزوي: الأحوط استحبابًا

15.شعر وقصيدة: أبيات في مدح الإمام الباقر عليه السلام للشيخ محمد حسين الأصفهاني

16.نصیحة نفسیة: «حين يشتد العتم… يولّد النور»

17.كلمات للحياة: سقراط والرجل الحزين

18.أسئلة وردود: ما هي الأسس المنطقیة للالحاد؟

