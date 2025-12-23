العتبة الحسينية تطلق البرنامج التدريبي القرآني (الرحيق المختوم) في مدينة قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وعبر كوادر فرعه في مدينة قم المقدسة البرنامج التدريبي القرآني (الرحيق المختوم) بالتعاون مع دار الشهيد حبيب بن مظاهر الأسدي في دولة الكويت، وذلك ضمن جهوده لتطوير وتأهيل معلمات القرآن الكريم.

وقال المشرف على التعليم في المركز الأستاذ محمد باقر المنصوري: "ضمن خطة مركز التبليغ القرآني الدولي وبرعاية العتبة الحسينية المقدسة إقامة سلسلة من البرامج والورش التدريبية في إطار أنشطته المستمرة لتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية القرآنية ورفع مستوى أدائها في مختلف المحافظات والدول، يأتي إطلاق برنامج (الرحيق المختوم) الذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي"، مشيراً إلى أن: "البرنامج سيتواصل على مدى ستة أيام وبواقع 35 ساعة تدريبية، وبمشاركة 15 معلمة للقرآن الكريم من العراق (محافظة السماوة) ومن دولة الكويت".

وأضاف المنصوري: "شملت محاور التدريب عدداً من الموضوعات أبرزها: طرائق التدريس الحديثة، وأساليب التحفيز والتقييم الصفي، وأسلوب حفظ القرآن الكريم، إلى جانب مفاهيم إسلامية ومهارات التدريس الجذاب، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل الصف القرآني".

وتابع: "تخلل البرنامج المُعَد استضافة عدد من أساتذة القرآن الكريم، وإقامة حوارات قرآنية متخصصة لتبادل الخبرات، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات قرآنية في مدينة قم المقدسة بما يتيح للمشاركات الاطلاع على التجارب الرائدة في العمل القرآني".

