إصدار دراسة تاريخية عن لواء العمارة في زمن الاحتلال والانتداب + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافيّة في العتبة العباسيّة المقدسة، كتابًا بعنوان (لواء العمارة في عهدَي الاحتلال والانتداب البريطاني 1915- 1932، دراسةً تاريخيّةً).

يأتي الكتاب ضمن سلسلة (دراسات غربية)، التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرف على المركز، السيد هاشم الميلاني: إنَّ الكتاب من تأليف الدكتور محمد حسين الساعدي، ويمثل دراسةً تاريخيّةً تستعرض مدينة لواء العمارة (ميسان حاليًّا) ودورها الاستراتيجي في المدّة الزمنيّة المذكورة، إذ قسمت موضوعاته على أربعة فصول، تطرقت إلى أبرز الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية في تلك المرحلة.

وأضاف، أنَّ الكتاب يستند إلى مجموعة واسعة من المصادر، بينها وثائق وتقارير رسمية عثمانية وبريطانية مترجمة، فضلًا عن مؤلفات عربية متخصِّصة في تاريخ العراق، تغطي مجالات الزراعة والضرائب والاقتصاد والإدارة المدنية، ممَّا يجعل الدراسة مرجعًا علميًّا مهمًّا للباحثين في التاريخ العراقي الحديث.

