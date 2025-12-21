العتبة الحسينية تختتم سلسلة فعاليات خاصة باستذكار ولادة السيدة "فاطمة الزهراء"(ع) في بعض البلدان الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اختتم مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة سلسلة فعالياته الخاصة باستذكار ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، التي احتضنتها فروع المركز في كل من إندونيسيا ولبنان وإيران، بمشاركة واسعة وبرامج قرآنية متنوعة.

وقال مدير مركز التبليغ القرآني الدولي الأستاذ منتظر المنصوري: "إن هذه الفعاليات جاءت ضمن رؤية المركز الرامية إلى تعزيز الارتباط بسيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية المرتبطة بشخصيتها المباركة في المجتمعات المختلفة".

في إندونيسيا، نُظمت احتفالات في مقر فرع المركز بالعاصمة جاكرتا، إضافة إلى مدينتي باليك بابان وباندونغ، تضمنت تلاوات قرآنية ومحاضرة دينية قدمها الدكتور عبد الله بيك، إلى جانب فقرات إنشادية، وحوار مفتوح حول المحاضرة والآيات المرتبطة بالسيدة فاطمة (عليها السلام)، فضلاً عن توزيع الهدايا على المشاركات ممن يحملن اسم فاطمة، في إطار تعزيز المعرفة والمودة لسيدة نساء العالمين.

وفي لبنان، أحيا فرع المركز المناسبة في مقام النبي ساري جنوب البلاد، حيث شارك أكثر من (500) طالب وطالبة في مسابقة تناولت سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام) ومحطات حياتها وولادتها ودفنها، وحقق المشاركون نتائج تراوحت بين جيد جدا وممتاز. وتخلل الاحتفال تلاوة للقرآن الكريم وكلمة للباحث والمؤلف سماحة السيد حسين نجيب محمد، قبل تكريم الفائزين بهدايا مقدمة من حرم الإمام الحسين (عليه السلام).

وفي إيران، أقام فرع المركز في مدينة الأهواز محفلاً قرآنيا بحضور نخبة من القراء والمنشدين، كما تخلل المحفل كلمة لمسؤول الفرع الدكتور مهدي دغاغلة، وذلك في حسينية نور الثقلين.

وفي منطقة السيدة زينب (عليها السلام) أُقيم حفلاً خاصاً للمكلفات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي وارتدين الحجاب، وذلك في حسينية العقيلة داخل المقام الشريف بالتعاون مع حوزة الإمام علي (عليه السلام).

وأكد المنصوري أن هذه الأنشطة تمثل امتداداً لجهود العتبة الحسينية المقدسة في نشر الثقافة القرآنية وتعميق الوعي الديني، ولا سيما ما يتعلق بسيرة أهل البيت (عليهم السلام) في مختلف دول العالم.

