زعيمة مسلمة ترفع دعوى قضائية ضد رئيس وزراء ولاية بيهار بسبب قضية الحجاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قدّمت إلتجا مفتي شكوى ضد رئيس الوزراء نيتيش كومار، متهمةً إياه بالإدلاء بتصريحات مهينة وغير مقبولة تُعدّ مساساً بكرامة المرأة الهندية. وأشارت زعيمة حزب الشعب الديمقراطي إلى صور من فعالية حكومية رسمية في بيهار، قائلةً إنّ نزع حجاب المرأة أمرٌ مُقلق للغاية ويُمثّل انتهاكاً لحقها في استقلاليتها الشخصية.

وفي حديثها للصحفيين عقب تقديم الشكوى في مركز شرطة كوثي باغ في سريناغار، أكدت إلتجا مفتي أن مثل هذه التصريحات لن تُتسامح بعد الآن، وحذّرت من أن الصمت لا يعني القبول. وأضافت: "بصفتنا نساءً هنديات، لنا كامل الحق في التعبير عن أنفسنا، والمشاركة في الحياة العامة، والقيام بكل ما يسمح به الدستور. لا يحق لأحد أن يُهيننا أو يُسكتنا". وصفت إلتجا مفتي موقفها بأنه تضامن مع النساء في جميع أنحاء البلاد، وقالت إن البلاغ المقدم ليس فقط من أجلها، بل من أجل "كل امرأة ترفض أن تُعامَل بتعالٍ أو تُهان". وأكدت على ضرورة خضوع الشخصيات العامة، وخاصة من يشغلون مناصب دستورية، لأعلى معايير المساءلة.