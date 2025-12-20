علم أبي الفضل العباس(ع) یرفرف في حيدر آباد، باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رفع وفد العتبة البابوية المقدسة (عليها السلام) في باكستان علم أبي الفضل العباس (عليه السلام) في مدينة حيدر آباد الباكستانية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فاطمة (عليها السلام) - طريق النجاة.

وصرح رئيس وفد العتبة، السيد جواد الحسناوي، بأن مراسم رفع العلم أقيمت في ساحة أمير المؤمنين (عليه السلام) بمدينة حيدر آباد، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها فقرات دينية وأناشيد بحضور وفد العتبة وعدد من أهالي المدينة.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد غياب دام تسع سنوات. من جانبه، صرّح رئيس دائرة الشؤون الدينية في العتبة الشريفة، الشيخ صلاح الكربلائي، بأنّ مراسم رفع العلم ترافقت مع صلاة العشاء الجماعية، مشيراً إلى أنّ الوفد حظي باستقبال حافل من أهالي المدينة. ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها العتبة الشريفة (عليها السلام) في باكستان، بهدف إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) وغرس القيم الدينية في قلوب مختلف فئات المجتمع الإسلامي.