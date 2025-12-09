إعادة التأهيل الصهيوني يعلن عن 82400 جندي مصاب في إسرائيل بينهم 31000 مريض نفسي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الصهيونية، عن وجود 82400 جريح من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يواصلون تلقي العلاج في القسم، بينهم 31000 يعانون من اضطرابات نفسيّة وصدمات ما بعد الحرب، متوقعًا أن يزداد عدد الجرحى خلال العامين المقبلين وفقًا للتقديرات.

ووفق التقديرات التي نشرها موقع "والا"، بمناسبة ما يسمى لدى الكيان الصهيوني بـ" يوم التقدير لجرحى الجيش وقوات الأمن"، والتي تعتبر الأحدث، سيعالج القسم بحلول عام 2028 نحو 100 ألف جريح، نصفهم تقريبًا من المصابين بمشكلات نفسيّة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في ظل حجم التحديات والعبء "الوطني"، بادرت بالتعاون مع وزارة المالية إلى تشكيل لجنة عامة برئاسة أحد الخبراء لدراسة توسيع الدعم والخدمات المخصصة لجرحى الجيش". في حين اعتبر رئيس منظمة معاقي الجيش إيدان كليمان أن هذه الإحصائيات "هي دعوة إيقاظ عاجلة لنا جميعًا".

وتشير بيانات القسم إلى أن 9% من مجموع الجرحى مجندات، وأن 26% من المصابين الحاليين جُرحوا خلال العامين الأخيرين. كذلك، 49% من جرحى الجيش أُصيبوا خلال الخدمة الإلزامية، و26% خلال الخدمة الاحتياطية، و13% خلال الخدمة الدائمة، و9% من عناصر الشرطة. كما تُظهر البيانات أن 68% من متلقي العلاج تتجاوز أعمارهم الأربعين، و64% منهم متزوجون، بينما 8% مطلقون.

كذلك كشف القسم عن أن 873 جريحًا من جرحى الجيش يستخدمون الكرسي المتحرك، بينهم 132 أُصيبوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. كما صُنّف 612 مصابًا بدرجة إعاقة خاصة تتجاوز 100%، وهي أعلى درجة إعاقة، منهم 64 جريحًا من الحرب الحالية. ويواجه 115 مصابًا حالات عمى، بينهم خمسة من الحرب المستمرة. وهناك 1061 من مبتوري الأطراف، منهم 88 أُصيبوا خلال العامين الأخيرين.

وأشار التقرير إلى أن مستوطنة "موديعين مكابيم ريعوت" الأكثر من حيث نسبة الجرحى قياسًا بعدد المستوطنين فيها، تليها مستوطنتا "هرتسليا" و"رمات غان".

ولفت التقرير إلى أن قسم إعادة التأهيل يواصل توسيع نطاق الرعاية الطبية والنفسية المقدمة للجرحى وضمان حقوقهم، وقد ارتفعت ميزانيته بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليار شيكل، يخصص نصفها تقريبًا (4.1 مليار شيكل) لبرامج الدعم الخاصة بالمصابين النفسيين الذين يشكّلون نحو ثلث مجمل المتعالجين.

جرحى الحرب

قُبِل نحو 22 ألف جريح للعلاج منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 58% منهم يعانون من إصابات نفسيّة، و63% من بينهم من أفراد قوات الاحتياط، فيما يشكّل 49% منهم شبّانًا دون سن الثلاثين.

ووفق التقديرات، سيُسجَّل حتّى نهاية عام 2026 نحو 10000 جريح إضافي في قسم إعادة التأهيل، معظمهم من المصابين نفسيًا.

