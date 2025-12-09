عراقجي: مقاومتنا في حرب الـ 12 يوما أفشلت تحقيق أهداف العدو وأجبرت أمريكا على طلب وقف القتال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اكد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي انه في حرب الاثني عشر يومًا، كان علينا أن نثبت أن الأعداء لا يستطيعون تحقيق أهدافهم بالحرب، مضيفا: مقاومتنا وهجماتنا الصاروخية استمرت بقوة حتى ارسل الأمريكيين رسالة مفادها وقف إطلاق نار غير مشروط.

وقال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، خلال مراسم اطلاق النسخة الاذربة من كتابه" قوة التفاوض" : للأسف، نشهد يوميًا ضعفًا في القواعد الدولية. بدلًا من الحديث عن السلام عبر الدبلوماسية، ترسخت فكرة فرض القوة من خلال الغطرسة.

واكد عراقجي انه عندما تواجه قوى تشن حربًا أينما تشاء، تُجبر على تعزيز قوتك يومًا بعد يوم، مشيرا إلى ان بعض الحكومات تقود العالم نحو شريعة الغاب.

ولفت وزير الخارجية الايراني، إلى انه في حرب الاثني عشر يومًا، حاربت القوات المسلحة الايرانية جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية وأجبرت العدو على التراجع، واضاف: خاضت القوات المسلحة الحرب الرئيسية، وقامت الدبلوماسية بدورها، وتحرك الاثنان بالتوازي.

وقال عراقجي: في بداية عام ٢٠٢٥، طلب منا الرئيس الأمريكي التفاوض، وقبلنا. خلال شهري مايو ويونيو، عُقدت خمس جولات من المفاوضات بيني وبين السيد فيتكوف.

واضاف: كنا قد حددنا تاريخ 25 يونيو للجولة الجديدة، ولكن قبل ذلك بيومين، هاجمتنا إسرائيل، وبعد أيام قليلة، انضمت الولايات المتحدة. أي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألقتا الصاروخ الأول على طاولة المفاوضات وخانتا الدبلوماسية.

وصرح عراقجي: في الأيام الأولى للحرب، أرسلوا رسالة للتفاوض، فأجبتهم بأننا كنا في خضم مفاوضات. ومع ذلك، قلنا إننا سندافع عن أنفسنا وأنتم اوقفوا الهجمات حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات. لكن الأمريكيين قالوا لا، تفاوضوا، ربما يكون وقف إطلاق النار أحد نتائج المفاوضات، فقررنا المقاومة.

واكد عراقجي انه كان علينا أن نثبت أن الأعداء لا يمكنهم تحقيق أهدافهم بالحرب. غرّد ترامب بالاستسلام غير المشروط، لكن مقاومتنا وهجماتنا الصاروخية استمرت بقوة حتى ارسل الأمريكيين رسالة مفادها وقف إطلاق نار غير مشروط.

وتابع عراقجي: "إذا اندلعت حرب تُعرّض شرفكم وكرامتكم للخطر، فعليكم مواجهتها والقتال. عندما يحين وقت التفاوض، يجب عليكم التفاوض، وعندما يحين وقت القتال، يجب عليكم القتال".

...............

انتهاء / 232