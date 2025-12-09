الحرس الوطني في السويداء يؤكد تعرض نقاط تابع له لهجمات نفذتها قوات للشرع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت قيادة قوات "الحرس الوطني" الدرزية في السويداء بياناً، مساء الاثنين، تؤكد فيه تعرّض نقاطها على المحور الغربي للمدينة (تل حديد، طريق المعامل، كناكر) لهجمات متعددة من قبل الفصائل العسكرية التابعة لحكومة الشرع (الجولاني).

ووفق البيان "فقد شملت الهجمات استخدام قذائف هاون عشوائية وطائرات مسيرة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإرباك المواقع العسكرية".

وأوضح البيان أنّ "قوات الحرس الوطني تعاملت مع هذه الهجمات ومصادر النيران باستخدام الوسائط المناسبة، وتمكّنت من إخماد النيران المعادية والسيطرة الكاملة على الموقف الميداني".

وأكّدت قيادة "الحرس الوطني" أنّ "كافة المحاور تحت السيطرة التامة، وأنّ قواتها في جاهزية قتالية عالية، قادرة على الردع والحسم في مواجهة أيّ تهديد، بما يضمن أمن الجبل واستقرار أهله".

يُشار إلى أنّ محافظة السويداء جنوبي سوريا، شهدت في تموز/يوليو الماضي، اشتباكات بين مسلحين من الدروز وقوات من عشائر البدو مدعومين بقوات الحكومة الانتقالية في دمشق، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 2026 شخصاً بين عمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي وغيرها من أعمال العنف المسلّح، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

