حوزة النجف تستعد للاحتفال بذكرى الألف عام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن مسؤولو العتبة العباسية المقدسة عن استعدادهم التام للاحتفال بالذكرى الألف لتأسيس حوزة النجف الأشرف.

وأفادت العتبة في بيان لها أن هذه المناسبة تأتي تزامنًا مع ذكرى قدوم الشيخ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي إلى هذه المدينة المقدسة عام 448 هـ. وأضاف البيان أن هذا البرنامج فرصة لإبراز الدور الحضاري والعلمي لمدينة النجف الأشرف وحوزتها المباركة، وإبراز مساهمتها التاريخية والثقافية في مسيرة الأمة الإسلامية.

وأضافت العتبة العباسية المقدسة أنها مستعدة لهذه المناسبة لما لهذه المناسبة من أهمية خاصة في إحياء التراث الديني والثقافي لهذه المدينة العظيمة وحوزتها المباركة في العراق والعالم الإسلامي.

وذكر البيان، نقلا عن الكفيل، أنه تم عقد سلسلة اجتماعات موسعة لوضع الخطط اللازمة للمنتديات التي سيكون محورها نشر الأعمال التي ستقدم في إطار ألفية الحوزة النجفية.