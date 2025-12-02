نائب مسؤول منطقة البقاع في لبنان: نهج المقاومة والشهادة ثابت دائم لا يمكن ان نتخلى عنه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر إن "نهج المقاومة والشهادة، نهجٌ ثابت دائم لا يمكن ان نتخلى عنه، لا يمكن لأمة ولمجتمع ولشعب تقدّس بالشهادة والجهاد أن يتخلى عن نهج الشهادة والشهداء والمجاهدين. يجتمع العالم على قتلنا وقتالنا، فكلما قُتلنا كلما إزددنا يقينا".

كلام السيد شكر جاء خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برّو (الحاج حسن) نجل الإستشهادي الشيخ أسعد برّو، في حسينية السيدة الزهراء (ع) بلدة حدث بعلبك.

وأكَّد أنَّ "الولاء الدائم لقيادتنا لإمامنا الخامنئي ولشيخ هذه المقاومة سماحة الشيخ نعيم قاسمة الذي تولى مقاليد هذه القيادة، مضيفًا: "نحن سنبقى معه إلى أن نلقى وجه الله سبحانه وتعالى على نهج الشهادة والشهداء".

وختم بالقول: "إن مواجهتنا للعدو الأميركي والعدو الصهيوني والعدو البريطاني ومن معهم من الأشرار في هذا العالم هي حقيقه دائمة لا يمكن أن نتردد فيها لأن الله تبارك وتعالى قال لنا قاتلوا أئمة الكفر".

هذا وتخلّل الإحتفال عرضٌ مصوّر حول الشهيد واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للشيخ حسين السبلاني.

