إمام جمعة بغداد: نتائج الانتخابات رسالة وعي من الشعب/ الكيان الإسرائيلي يقود مشروع تقسيم جديد للمنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم آية الله السيد ياسين الموسوي، إمام جمعة بغداد والأستاذ البارز في حوزة النجف الأشرف، في خطبة الجمعة، قراءة واسعة للمشهدين العراقي والإقليمي، تناول فيها نتائج الانتخابات البرلمانية، والمشاريع الأميركية – الإسرائيلية في المنطقة، والتطورات الجارية في لبنان عقب استشهاد السيد حسن نصرالله.

وقال السيد الموسوي إن نتائج الانتخابات الأخيرة مثّلت رسالة وعي واضحة من الشعب العراقي، موضحاً أنّ الناخبين وجّهوا رفضًا واسعًا للقوى التي وصفها بـ"المدنية المدعومة أمريكياً"، بعدما لم يتمكن من قرابة 400 مرشح سوى واحد فقط من تحقيق الفوز. وأضاف أن هذا التيار سعى لتغيير هوية البرلمان ومحاربة القيم الدينية تحت عنوان الحرية، إلا أن الوعي الشعبي أسقط المشروع وأعاد التأكيد على هوية العراق.

وكشف إمام جمعة بغداد أنّ عدد النواب الشيعة في البرلمان الجديد بلغ 197 نائباً، ما يتيح للمرة الأولى إمكانية انتخاب الرئاسات الثلاث من داخل "البيت الشيعي". لكنه رأى أن الضغوط الأميركية لا تزال تمنع قيام ديمقراطية مبنية على حكم الأغلبية. ودعا القوى السياسية إلى اعتماد معايير جديدة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، بحيث يكون متديناً، كفوءاً، لا تغيّره السلطة ولا المال، وقادراً على إدارة الدولة بمشروع إصلاحي حقيقي.

وفي الشأن الإقليمي، اعتبر السيد الموسوي أن التطورات في غزة ولبنان تُدار ضمن مشروع أميركي–إسرائيلي يهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وتمكين إسرائيل من قيادة المنطقة. وقال إن المبادرة المطروحة في مجلس الأمن تحت عنوان "السلام لغزة" ليست سوى إطار لإعادة توزيع النفوذ وتقسيم المنطقة بطرق جديدة، مشيراً إلى أن ضغوطاً سياسية مورست لدفع العراق للالتحاق بهذا المحور.

وأكد أن مشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مؤتمر شرم الشيخ جرت بسرية، ضمن محاولة لتهيئة البيئة نحو التطبيع وتمديد ولايته، إلا أن الرفض الشعبي أحبط هذا المسار.

أما في ما يتعلق بلبنان، فأكد الموسوي أن استشهاد السيد حسن نصرالله والقادة الميدانيين لم يؤدِّ إلى إضعاف المقاومة كما يروّج العدو، مشيراً إلى أن إسرائيل تجرب منذ أسابيع فرض معادلات جديدة عبر الاغتيالات والقصف واستهداف المدنيين، لكنها لم تحقق أي تقدم سياسي أو عسكري. وأضاف أن الحديث عن انهيار قدرات المقاومة ادعاء باطل، والدليل أن التصريحات التي أُطلقت في هذا السياق داخل لبنان جرى التراجع عنها سريعاً.

وختم السيد الموسوي بالقول إن الأيام المقبلة ستحمل ما يثبت فشل الرهان الإسرائيلي، مؤكداً أن «الرد قادم… وغداً لناظره قريب».

