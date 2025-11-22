كير تساعد في إزالة أعمال التخريب بدافع الكراهية في مسجد بولاية كارولينا الشمالية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انضم مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في ولاية كارولاينا الشمالية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، إلى أعضاء المجتمع المحلي للمساعدة في تغطية أعمال التخريب البغيضة التي استهدفت مسجدًا في الولاية.

تضمنت أعمال التخريب التي استهدفت مسجد المؤمنين في ستيتسفيل بولاية كارولاينا الشمالية كتابة عبارة "اذهبوا إلى دياركم"، وصليبًا، ورسمًا بدائيًا لخنزير ميت، والرقم 1683 على جدار المسجد، في إشارة على ما يبدو إلى معركة تاريخية بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا.

حثّ المكتب الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في واشنطن العاصمة قادة المجتمع على استخدام دليله "أفضل الممارسات لسلامة المساجد والمجتمع" لضمان حماية المرافق الدينية.

وتنطبق التوصيات الواردة في الكتيب على جميع دور العبادة. في وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) تقريره عن الحقوق المدنية لعام 2025، بعنوان "حملات قمع غير دستورية"، والذي كشف أن كراهية الإسلام لا تزال عند مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد.