العتبة العباسية تباشر تنصيب باب الإمام الجواد (عليه السلام) في صحن أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشر قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة أعمال تنصيب باب الإمام محمد الجواد (عليه السلام) في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وقال رئيس القسم السيد ناظم الغرابي: إنّ ملاكات القسم باشرت أعمال تثبيت باب الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، إذ أُجري الفحص الدقيق لجميع الأجزاء الخشبية للباب قبل تنصيبه في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وبيّن أنّ "أعمال تثبيت الباب نُفذت بأياد عراقية ماهرة في القسم"، مشيرًا إلى أنّ "الباب يتميز بخصائص وأبعاد فنية دقيقة، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3.82م، وعرضه 3.30م، وسمكه 31سم، فيما بلغت أبعاد الإطار المحيط بالباب 4.11م طولًا، و3.87م عرضًا".

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود القسم المتواصلة في صيانة التراث الإسلامي والحفاظ على المعالم التاريخية الأصيلة للعتبة المقدسة.

