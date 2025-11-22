توفر خدمات رائعة لمحبي المصحف الشريف..إصدار النسخة الأخيرة لتطبيق "قرآن الوحي" في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ يقدّم تطبيق "قرآن الوحي" بواجهة استخدام بسيطة، وترتيب منظم للصفحات، واستخدام خطّ واضح والاهتمام بالراحة البصرية، بيئة مناسبة يمكن استخدامها من قبل المراهقين وكبار السن على حد سواء.

في عصرنا السريع يمكن للأدوات الرقمية أن تلعب دوراً هاماً في استعادة الطمأنينة والتواصل مع القرآن الكريم، أحد هذه الأدوات هو تطبيق "قرآن الوحي الصوتي".

هذا التطبيق تمكن في السنوات الأخيرة من أن يحظى بمكانة جيدة بين محبي تلاوة وفهم القرآن الكريم، وذلك بالاعتماد على البساطة، سهولة الوصول وتجربة المستخدم المناسبة.

هذا التطبيق الذي تمّ إصدار نسخته الأخيرة في شهر أكتوبر الماضي، يوفّر مجموعة من الميزات العملية للمستخدمين؛ منها عرض النصّ الكامل للقرآن الكريم مع تشكيل دقيق، وترجمة فارسية سلسة، وعرض وتفسير مختصر للآيات، وتشغيل الصوت في الخلفية، وإمكانية تحميل المحتوى للاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى هذه الإمكانيات، يتميز هذا التطبيق أيضاً بواجهة المستخدم البسيطة، وترتيب الصفحات المنظم، واستخدام الخط الواضح، والاهتمام بالراحة البصرية، وفّرت بيئة يمكن أن يستخدمها كل من المراهقين وكبار السن.

في تطبيق "قرآن الوحي"، بالإضافة إلى النص الكامل للقرآن الكريم، يجب القول بشكل عام أنه يتضمن ميزات مثل ترجمة القرآن، وتفسير الآيات، وتصنيف الآيات حسب الموضوع والعناوين، وعرض التشكيل الدقيق مع الترجمة السلسة والواضحة لآية الله السيد حسن أبطحي، وكل ذلك متاح للمستخدمين مجاناً وبدون أي إعلانات. تسعى هذه المجموعة إلى توفير بيئة مناسبة للدراسة والتأمل والتواصل الأعمق مع كلام الله، من خلال تقديم محتوى نصي وتفسيري في قالب منظم ومفهوم.

كما يقدّم هذا التطبيق مجموعة من الميزات العملية، منها البحث القوي في صوت القرآن، وصوت الترجمة، وصوت تفسير الآيات، وإمكانية تنزيل جميع المحتويات مجانًا، وتفصيل القرآن كلمة بكلمة مع الترجمة، وكتابة الملاحظات الشخصية، واستخدام نسخة PDF، ومشاركة الآيات مع الترجمة، والانتقال السريع إلى أي آية، سورة، حزب أو جزء، والدخول من خلال أقسام مختلفة، وعرض الترجمة بجانب النص العربي بوضوح عالٍ، وتشغيل التلاوة في الخلفية، وتقسيم الآيات إلى أجزاء قصيرة، وتقديم صوت القارئ والمترجم الجميل، بالإضافة إلى واجهة مستخدم بسيطة ومنظمة. هذه الميزات مجتمعة تجعل "قرآن الوحي" أداة شاملة ومناسبة لدراسة وسماع القرآن الكريم.

