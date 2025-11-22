العميد شكارجي يؤكد أن إيران تتقدم بقوة أكبر من أي وقت مضى في القوة الصاروخية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة، في إشارة إلى التحسين المستمر للقوة الصاروخية للبلاد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتقدم بقوة أكبر من أي وقت مضى في هذا المجال.

وصرّح العميد أبو الفضل شكارجي بأن القوة الصاروخية للبلاد في طريقها إلى النمو المستمر، وقال: "نتقدم في هذا المجال كل يوم، وسنكون بالتأكيد أقوى اليوم من الأمس وأقوى غدًا من اليوم".

وأشار إلى الدور الحاسم الذي لعبه قادة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني الشهداء، ومنهم العميد حسن طهراني مقدم، في تأسيس البنية الصاروخية للجمهورية الإسلامية، وأضاف: "لقد وضع الشهيد طهراني مقدم حجر الأساس لهذه القوة، وبنى منصة نهضة إيران في هذا المجال".

وأكد العميد شكارجي على خصائص الإيمان والروح الجهادية للشهيد طهراني مقدم وقال: الأهم من الأنشطة الصاروخية هو إيمان هذا الشهيد وإيمانه الراسخ بالسيدة فاطمة الزهراء (س) وهو ما مكنه من إكمال أي مشروع بنجاح، واليوم نشهد ثمار تلك الإيمان والجهود.

..................

انتهى / 232