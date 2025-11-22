العتبة العباسية تطلق الدورات الإلكترونية ضمن المشروع القرآني في الجامعات العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، أربع دورات قرآنية إلكترونية، ضمن فعاليات الدورة السادسة من المشروع القرآني في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2025–2026م.

وقال السيد محمد علي رشيد من وحدة التلاوة في معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع، إن "محاضرات هذه الدورات الأربع تقدم إلكترونيًّا عبر تطبيق (تيليغرام)، ثلاث منها شارك فيها طلبة من جامعات: الكوفة، الكفيل، الفرات الأوسط التقنية، الفقه الجامعة، جابر بن حيان الطبية، وكلية الإمام الكاظم الجامعة، والقادسية".

وأضاف : "خصصت دورة واحدة للتدريسيين والموظفين من ملاكات الجامعات العراقية"، موضحا أنَّ "المشاركين يتلقون على مدى شهرين محاضرات لتعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وأحكام التجويد، وتتضمن الدورات اختبارا نهائيًّا في الجانبين النظري والعملي، إضافة إلى تكريم الطلبة الثلاثة الأوائل من كل دورة."

