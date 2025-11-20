مركز التبليغ القرآني الدولي يختتم البرنامج التدريبي للكوادر الإعلامية التابعة لاتحاد القُرآنيين في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اختُتِم في مدينة قم المقدّسة البرنامجُ التدريبي الذي أقامه مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع اتحاد القرآنيين في العراق والمخصّص لتطوير مهارات الكوادر الإعلامية في المراكز والمؤسسات القرآنية.

وشهد حفل الختام حضور شخصيات علمية وإعلامية، في مقدّمتهم مستشار أمين عام العتبة الحسينية للشؤون القرآنية الشيخ حسن المنصوري ورئيس مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث الشيخ صالح الوائلي، و مسؤول مبنى وراث الأنبياء ومصابيح الدجى الشيخ أحمد الأسدي، ومسؤول مبرة حبيب بن مظاهر الخيرية من دولة الكويت الحاج حسن قنبر.

وخلال كلمته ضمن حفل الختام، بيّن مدير مركز التبليغ القرآني الدولي الأستاذ منتظر المنصوري أن: "النجاح في هذه الدورة لا يتوقف عند إنهاء البرنامج التدريبي، بل يبدأ مما بعده فنحن لا نحتفل باختتام دورة فقط بل بنقلة نوعية في أساليب تقديم رسالة المؤسسات القرآنية عبر الوسائل الإعلامية الحديثة"، مشيراً إلى أن: "المشاركين باتوا قادرين على مواجهة التحديات الإعلامية بثقة وكفاءة، وتحمّل المسؤولية في نقل الرسالة القرآنية بما يليق بها".

من جانبه ثمّن السيّد سجاد البعّاج رئيس اتحاد القرآنيين في العراق الدور الذي قدّمه الأساتذة المشرفين، مؤكداً استمرار العمل المشترك مع المركز لإقامة برامج تطويرية جديدة.

هذا وتضمّن الحفل تلاوة قرآنية للقارئ حسين أحمد ثم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وشهادات التقدير على الأساتذة، أعقبها توجيهٌ إرشادي قدّمه الدكتور (ناجي إدريس) حول أهمية تعزيز المهارات الإعلامية في خدمة المشاريع القرآنية، فيما عبّر المشاركون عن شكرهم لمركز التبليغ القرآني الدولي وللأساتذة المحاضرين على الدعم والتوجيه المقدم طيلة أيام التدريب.

يُذكر أن البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام بمشاركة (٢٣) متدرباً يمثلون (١٠) محافظات عراقية تضمّن ورشاً تطبيقية في التصوير الفوتوغرافي وأصول التصوير الفديوي الاحترافي وصناعة المحتوى عبر تصوير الهاتف المحمول فضلاً عن الهندسة الصوتية والسلامة اللغوية بالإضافة إلى التحرير الخبري.

