عالم شيعي: الوحدة بين السنة والشيعة ضرورية في الوقت الحاضر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد اجتماعٌ هامٌّ لمجلس مقاطعة وحدة المسلمين في جعفر آباد، بإشراف مُنظّم اللجنة العاملة، العلامة سيد ظفر عباس شمسي، وعضو اللجنة، العلامة سهيل أكبر شيرازي.

وحضر الاجتماعَ رئيسُ مجلس علماء مكتب أهل البيت في بلوشستان، العلامة ذو الفقار علي سعيدي، بشكلٍ خاص، كما شاركَ قادةُ الوحدات من تحصيل روجهان وتحصيل جات بات، وأعضاءُ مجلس المقاطعة بشكلٍ فعّال.

وفي هذه المناسبة، أكّد رئيسُ مجلس علماء مكتب أهل البيت في بلوشستان، مولانا ذو الفقار علي سعيدي، في كلمته، أنَّ الوحدةَ بين المسلمين في ظلّ الوضع الراهن هي أهمُّ وأهمُّ حاجةٍ للأمة.

وقال إن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الوحدة المتبادلة، واحترام جميع المذاهب، وتضافر الجهود.

وأضاف أن الوحدة بين المسلمين ليست مجرد شعار، بل ضرورة العصر، وهي الضمانة الوحيدة لنجاح الأمة الإسلامية جمعاء.